Rit 15 Tour de France | Klimmetjes niet het grootste obstakel onderweg naar Carcassonne

Dit is de op één na langste rit van deze Tour, alleen het is niet de afstand die de renners vandaag schrik aan zal jagen, en het zijn evenmin de hoogtemeters. De grootste tegenstander gaat straks de hitte zijn. Bij de start om 13.05 uur in Rodez is het misschien nog wel uit te houden, maar wanneer er rond 17.40 uur gefinisht wordt in Carcassonne is het moeiteloos 37 graden.



Veel zal afhangen van de Côte des Cammazes. Deze col van 5,1 kilometer aan 4,1 procent stijging lijkt geschikt om narigheid te trappen. De top ligt echter op zo'n 50 kilometer van de finish en vanaf dan gaat het bovendien grotendeels in dalende lijn, wat gelegenheid biedt om orde op zaken te stellen. Het lijkt er dus op dat de derde massasprint van deze Tour opgediend gaat worden.



Dan rest de vraag waartoe Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in staat zijn. We hebben de twee wereldtoppers veel in actie gezien sinds de afschuwelijke gebeurtenis in Polen, maar van een man-tegen-mangevecht richting de streep is het nog weinig gekomen. Wordt de bakoven van Carcassonne het decor van een zinderende sprintclash tussen beide Nederlanders?