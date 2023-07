Recorddroom valt voor Mark Cavendish in duigen: Brit moet Tour de France verlaten met gebroken sleutelbeen

Een enorme domper voor Mark Cavendish. De Brit had vrijdag nog bijna zijn recordzege in de Tour de France te pakken. Een dag later moet de 38-jarige renner de Franse ronde verlaten na een valpartij in de achtste etappe, waarbij ‘Cannonball’ zijn sleutelbeen brak.

Cavendish kon in deze Tour het record van Eddy Merckx breken. Samen staan ze op 34 ritzeges in de Tour de France. Het leek voor de 38-jarige renner van Astana een onmogelijke opgave, maar vlak voor de Franse ronde tankte hij vertrouwen door de slotrit in de Giro d’Italia te winnen. Met veel vertrouwen verscheen hij in Bilbao aan de start.



Cavendish maakte indruk. Hoewel hij het Jasper Philipsen in de eerste twee sprintritten niet moeilijk kon maken, liet hij wel de hoogste sprintsnelheden noteren. Vrijdag was het in Bordeaux, de plek waar hij dertien jaar geleden zegevierde, wel bijna raak. Cavendish speelde op de verrassing en ging van ver aan, maar door een schakelprobleem moest hij even inhouden en werd hij voorbijgereden door de uiteindelijke winnaar Philipsen.

Laatste Tour de France

De valpartij gebeurde op ongeveer 60 kilometer van het einde. Hij greep direct naar zijn schouder en stapte even later in de ambulance. Daarmee komt er een pijnlijk einde aan de Tourcarrière van Cavendish. De man die dus 34 keer een rit wist te winnen stopt er na dit seizoen mee. Astana moet verder met zes man, nadat eerder Luis Léon Sanchez al op moest geven na een val.



Cavendish behaalde in zijn carrière 54 overwinningen in een grote ronde. Naast de 34 zeges in de Tour won hij ook 17 keer een rit in de Giro en 3 keer in de Vuelta. In 2011 sprintte hij in Kopenhagen naar de wereldtitel. Cavendish behaalde in 2008 in Châteauroux zijn eerste sprintzege in de Tour. In het shirt van Team HTC-Columbia won hij er meteen vier. Het jaar erop won hij zelfs zes ritten en in 2010 en 2011 vijf. De groene puntentrui won hij een keer, in 2011.

Veertiende Tourdeelname

Cavendish keerde na twee jaar afwezigheid in 2021 voor de dertiende keer terug in de Ronde van Frankrijk in het shirt van Deceuninck-Quick-Step en won opnieuw vier ritten. Met de zege in Carcassonne evenaarde hij het recordaantal ritzeges van Merckx, een vijfde ritzege dat jaar en een nieuw record bleven uit in de slotrit op de Champs-Élysées.



De Britse sprinter werd vorig jaar door zijn toenmalige ploeg Quick Step-Alpha Vinyl niet meegenomen naar de Tour de France. Astana gaf Cavendish een contract voor 2023, waarmee hij nog een keer kon proberen voor het record te gaan met de Nederlandse sprinter Cees Bol als lead-out.

De achtste etappe werd uiteindelijk gewonnen door Mads Pedersen. De Deen van Lidl-Trek had nog een woordje over voor Cavendish. ,,Het was een eer om met hem te racen. Het is zo verdrietig dat een legende als Mark de wedstrijd zo moet verlaten.”

