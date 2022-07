Rampdag komt hard aan bij Jumbo-Visma, Pogacar ruikt bloed: ‘Verliezen twee belangrijke renners’

Door Daniël Dwarswaard



Tiesj Benoot heeft een gigantische wond op zijn heup en schiet de bus in voor een behandeling. De gezichten van Christophe Laporte, Sepp Kuss en Nathan Van Hooydonck staan op standje chagrijnig. En dan moet er ook direct nog een staafje in de neus voor de wekelijkse coronatest van de organisatie. Eén voor één komen ze aan bij de teambus van Jumbo-Visma. Van Wout van Aert en Jonas Vingegaard staan alleen de fietsen tegen de bus geparkeerd. Zij staan op het podium. Want ja, de groene en de gele trui zijn ‘gewoon’ nog van hen. Van Aert wordt ook ‘gewoon’ nog even tweede achter zijn landgenoot Jasper Philipsen in de sprint in Carcassonne.