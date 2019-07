Quiz: Weet jij wat alle wielersponsors doen?

Van Aert: Ik moet nog even sprintles krijgen van Mike

10 juli Steven Kruijswijk was vandaag in de vijfde etappe van de Tour de France ook in de finale lange tijd vooraan te zien. De kopman van Jumbo-Visma wilde zo lang mogelijk voorbereidend werk doen voor Wout van Aert, die het hoopte in de sprint af te maken. De Belg moest echter zijn meerdere erkennen in de Slowaak Peter Sagan.