Prudhomme voelt zich goed ondanks positieve coronatest: ‘Voor het eerst in 15 jaar bekijk ik Tour op tv’

Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Pyreneeën

6 september Nog 153 kilometer scheiden het Tourpeloton zondag van de eerste rustdag in deze Ronde van Frankrijk. In de tweede en laatste Pyreneeënrit liggen vijf beklimmingen, waarvan er twee zijn ingedeeld in de eerste categorie. Op de Col de Marie Blanque, één van die twee, zijn 18 kilometer voor de finish nog bonificatieseconden te verdienen. Daarna gaat het bergaf naar finishplaats Laruns.