Prijzenpot van 2,3 miljoen euro in Tour de France: zo wordt het geld verdeeld

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jumbo-Visma was vorig jaar logischerwijs de ploeg met de meeste verdiensten. De Nederlandse ploeg nam in totaal bijna 800.000 euro mee naar huis. Een record is dat echter niet. Dankzij de eindzege van Bradley Wiggins, de tweede plek van Chris Froome en zes ritzeges verdiende Team Sky in 2012 in totaal 824.840 euro.