Pogacar in geel naar Parijs: ‘Het was eigenlijk al een droom om deel te nemen’

,,Het voelt alsof ik droom‘’, jubelde Pogacar na afloop van de tijdrit die hij ook nog eens op zijn naam schreef. ,,Wat moet ik zeggen? Ik had het heel goed verkend, ik kende elk hoekje van het parkoers. Ik wist waar ik moest versnellen. Ik wil mijn ploeg bedanken en feliciteren, alle renners en iedereen in de staf. Ik heb het afgemaakt.” ,,Op het vlakke kon ik de ploegleider in mijn oor horen", aldus de drievoudig ritwinnaar in deze Tour. ,,Maar tijdens de beklimming waren de fans te luidruchtig; ik hoorde helemaal geen verschillen. Ik ben gewoon zo diep mogelijk gegaan. Ik kende de klim erg goed, dus ik ging vol gas vanaf de voet tot aan de top.”

Bolletjestrui

Dat hoge tempo naar La Planche des Belles Filles leverde Pogacar overigens nóg een prijs op. De Sloveen nam met zijn snelste klimtijd de bolletjestrui over van Richard Carapaz. Dat betekent dat Pogacar, ook leider in het jongerenklassement, met drie truien naar Parijs gaat.



Of de Tour de France winnen een jeugddroom is die uitkomt? Pogacar: ,,Het was eigenlijk al mijn droom om een keer aan de Tour de France te kunnen deelnemen. En nu zit ik hier als winnaar, als ik tenminste de rit van morgen overleef. Dat is gewoon niet te geloven.”