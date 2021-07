Pogacar deelt concurrenten opnieuw een dreun uit, ritwinst voor O'Connor

Tadej Pogacar heeft opnieuw uitgehaald in de Tour de France. In de gele leiderstrui reed de Sloveen op grote achterstand van de uiteindelijke winnaar Ben O'Connor weg uit de favorietengroep en boekte hij een halve minuut tijdwinst op onder andere Richard Carapaz. Wout Poels raakte in de bergetappe de bolletjestrui kwijt.

Daags voor de rustdag gaven Mathieu van der Poel en Primoz Roglic om uiteenlopende redenen er de brui aan. De gehavende Roglic kon simpelweg niet meer verder, Van der Poel wilde niet meer. De Nederlandse smaakmaker verloor zaterdag het geel aan Pogacar en richt zich nu op zijn volgende doel: olympisch goud in Tokio op 26 juli. Zijn ploegmakker en mede-ritwinnaar Tim Merlier gaf tijdens de etappe op.



Met vijf beklimmingen op het menu was het niet lang wachten op spektakel. Al na de Côte de Domancy van tweede categorie was het peloton in twee grote stukken verdeeld. Voorin zaten renners als bergkoning Poels, Bauke Mollema en Dylan van Baarle. In het tweede deel zaten alle klassementsrenners, of wat er na acht etappes nog van over is.

Volledig scherm Wout Poels in de bolletjestrui. © REUTERS

Poels beschikte in de beginfase over goede benen en pakte op de Col des Saisies van eerste categorie de volle buit. In een millimetersprint was hij de opkomende Nairo Quintana maar nipt de baas. Diezelfde Colombiaan, in 2013 winnaar van de befaamde bergtrui, pakte op de Col du Pré van buitencategorie de volle twintig punten. Voor Poels ging op die lange klim het licht uit: hij werd ingerekend door de achtervolgende groep. In het peloton werd er tempo gemaakt door de ploeggenoten van Pogacar, maar deden zij geen moeite om het gat met de koplopers kleiner te maken.

Nadat Quintana op de Cormet de Roselend opnieuw als eerste bovenkwam en zich daarmee verzekerde van de bolletjestrui, draaiden Quintana, Higuita en O’Connor na een gladde afdaling met zijn drieën de 21 kilometer lange slotklim Montée de Tignes op. Waar het wachten was op een duel tussen de twee Colombianen, was het juist Quintana die zichzelf al direct tegenkwam. Niet veel later nam O’Connor afstand van Higuita en was de hoop op een Colombiaanse ritzege definitief vervlogen. Na een knappe solo kwam de Australiër als eerste boven en boekte hij zijn mooiste zege uit zijn carrière. Mattia Cattaneo van Deceuninck-Quick Step drukte op meer dan vijf minuten achterstand als tweede zijn wiel over de meet voor de verrassend sterke sprinter Sonny Colbrelli, die ook een zaakje deed in het puntenklassement door de tussensprint te winnen.

Volledig scherm Ben O'Connor. © REUTERS

Aanval van Pogacar

In het peloton bepaalde UAE Emirates tot halverwege de klim het tempo, maar nam Ineos-Grenadiers het in de laatste acht kilometer over. De tempoversnelling van de Britten zorgde ervoor dat Pogacar plots niet meer over ploeggenoten beschikte. De aangekondigde aanval van Carapaz kwam er ook, maar de tegenaanval van Pogacar was indrukwekkender. Hij nam direct afstand van de rest en deelde de concurrentie opnieuw een gigantische dreun uit door op een afstand van slechts een paar kilometer een halve minuut te pakken op onder andere Carapaz. In het klassement bedraagt het verschil tussen Pogacar en Carapaz nu al 5.33 minuten.

O'Connor stijgt door zijn overwinning naar de tweede plaats in het klassement op 2.01 minuten van Pogacar. Hij neemt die plek over van Wout van Aert, die het al vroeg liet lopen. Een door de kou bevangen Kelderman verloor 45 seconden op de Sloveen, maar blijft op de zevende plek staan op slechts veertig seconden van Rigoberto Uran, die op dit moment de derde plaats bezet.



Bekijk hieronder de reacties uit de Tour.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © BELGA

Volledig scherm © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.