Poels: vijf grote rondes met Sky, vijf zeges

Poels was erbij toen Chris Froome in 2015 en 2016 de Tour won, reed vorig jaar aan diens zijde in de Ronde van Spanje en eerder dit jaar in de Giro.



,,Het zal opnieuw heel speciaal worden op de Champs-Élysées'', keek de Limburger alvast vooruit naar de slotdag. ,,Ik heb het vorig jaar moeten missen. Twee maanden geleden in de Giro was ik erbij. Vorig jaar ook in de Vuelta, maar dat is anders dan de Tour.'' Poels werd vorig jaar voor de Tour niet geselecteerd omdat hij nog niet wedstrijdfit was na een knieblessure, iets wat hij zelf overigens niet zo zag. ,,De eerste Tourzege was heel speciaal. Nu weet je wat je te wachten staat. Het blijft mooi.''



,,Dit was niet mijn allerbeste Tour'', keek hij terug op zijn eigen optreden. ,,Maar ik heb wel mijn steentje bij kunnen dragen op de belangrijke momenten en een ploeggenoot wint.''