Poels verliest bolletjestrui na één dag aan Quintana

Poels nam zaterdag in de achtste etappe de bolletjestrui over van zijn ploeggenoot Matej Mohoric. Na afloop gaf aan hij dat het bergklassement voor hem een doel is.

In de negende rit, opnieuw een zware bergetappe door de Alpen, zat Poels wel weer in de vroege vlucht. Hij pakte in de openingsfase nog wat punten, maar daarna ging het licht uit bij de renner van Bahrain-Victorious en kon hij niet meer concurreren met Quintana en co. Morgen is de eerste rustdag in de Tour.