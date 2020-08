Poels naar Tour, maar Teuns niet: ‘Wat moet ik nog meer bewijzen?’

Poels was de laatste jaren meesterknecht in de bergen bij Team Ineos, maar bij zijn nieuwe ploeg kan de Limburger meer voor zijn eigen kansen gaan. Hij reed in de voorbereiding tot dusver de Ronde van Polen.

De Spanjaard Mikel Landa is medekopman. De ploeg bestaat verder uit Pello Bilbao, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Marco Haller, Matej Mohoric, en Rafaell Valls (Spa).



Opvallend is ook de afwezigheid van Mark Cavendish. De 35-jarige sprinter stapte eind vorig jaar over naar Bahrain-McLaren om zijn imposante aantal van dertig ritzeges in de Tour nog verder op te krikken, maar de Brit ontbreekt net als Teuns in de selectie. ‘Cav’ hoopte op jacht te gaan naar het record van Eddy Merckx, die tot 34 individuele ritzeges kwam in de Ronde van Frankrijk. Het laatste dagsucces van Cavendish in de Tour dateert alweer van 2016, toen hij vier etappes won.