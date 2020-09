Poels besluit van start te gaan in Pyreneeënrit na nieuwe scan

Ritwinnaar Roglic voelt zich elke dag sterker worden in Tour

1 september Een mooi succes na een zware dag. Zo vatte Primoz Roglic zijn zege in de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk samen. ,,Dankzij de ploeg zat ik steeds in de goede positie. Daardoor kon ik het afmaken. Verder is iedereen zonder schade binnengekomen. Ook dat is belangrijk."