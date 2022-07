Podcast | Rustdag: ‘Nul positieve gevallen, hoe is het mogelijk?!’

Met video Tadej Pogacar profiteert op kasseien van crash Primoz Roglic, Taco van der Hoorn grijpt net naast ritzege

Simon Clarke heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Australiër was na een rit over elf kasseienstroken net iets sneller dan medevluchter Taco van der Hoorn.

6 juli