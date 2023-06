Podcast In Koers | Tour-vooruitblik van Dylan van Baarle en Wout Poels over mogelijke zeges, afzien en rode rugnummers

Het gaat in deze aflevering over de persoonlijke doelen van Dylan en Wout, maar vooral ook over de bijzondere momenten die ze allebei al hebben meegemaakt in hun eerdere Tour-deelnames.

Het gaat over de pijn en het verdriet van Wout in 2011 en 2012 en over zijn glorieuze momenten in de bolletjestrui. Over hoe Dylan de strijdlustigste renner werd in een kopgroep met drie Fransen en over hoe Wout daarin slaagde zónder te hebben aangevallen. Over hoe het is om erbij te zijn als de kopman van jouw ploeg het eindklassement wint en over de vier etappes die ze samen gaan winnen, de komende weken.