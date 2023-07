Podcast In Het Wiel | ‘Was dit de Vorentscheidung?’

Cees Bol heeft sleutelrol in de record­jacht van Mark Cavendish: 'De passie spat er van af bij hem’

In zijn laatste Tour de France wil Mark Cavendish de kroon zetten op zijn wielerloopbaan. Een 35ste etappezege in de Tour, een verbetering van het record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx, zou het summum zijn voor de 38-jarige Brit. Cees Bol moet hem daarbij helpen, met vandaag een eerste kans in Bayonne.