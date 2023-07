Podcast In het Wiel | Ellen van Dijk over Tour de France Femmes, rit 4 en Amy Pieters: ‘Je kan gelukkig ook nog met haar lachen’

Met video Nederland­se sprint­sters moeten het achter Lotte Kopecky doen met ereplaat­sen in openings­rit Tour de France Femmes

Lotte Kopecky is de eerste leidster in de Tour de France Femmes. De Belgisch kampioene van Team SD Worx ging in de slotfase van de openingsetappe solo en hield stand. Ze won de rit én pakt de gele trui. Lorena Wiebes, ploeggenote van Kopecky, sprintte op ruim een halve minuut naar de tweede plaats. Ook op de plaatsen drie (Charlotte Kool) en vier (Marianne Vos) strandden Nederlanders.