Podcast | Etappe 20 de Vooruitblik: 'Een tijdrit van 80 kilometer zou wel een keer mooi zijn in de Tour’

interview Met landgenoot Jonas Vingegaard in het geel op de Aubisque denkt Michael Rasmussen terug aan 15 jaar geleden: ‘Die dag was voor mij zo bepalend’

Jonas Vingegaard komt vandaag in het geel over de legendarische Aubisque. De laatste Deen die dat deed was Michael Rasmussen in 2007, een dag voor zijn ontslag bij Rabobank. Reden genoeg voor een interview.

21 juli