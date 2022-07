Podcast | Etappe 17 de Vooruitblik: ‘Ik snap dat deze afdaling niet vaak in de Tour zit’

Pechdag voor Caleb Ewan in de Tour: valpartij en flinke straffen voor stayeren

Caleb Ewan beleefde een flinke pechdag in de etappe van Le Bourg-d’Oisans naar Saint-Étienne. De Australische sprinter van Lotto Soudal kwam in de dertiende etappe van de Tour de France op zo'n 70 kilometer voor de finish hard ten val in een bocht. Uiteindelijk kon hij dankzij hulp van de ploegleiderswagen van Alpecin-Deceuninck flink wat terrein goedmaken, maar dat kwam hem duur te staan.

