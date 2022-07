Podcast | Etappe 13 de Vooruitblik: 'Er hing een dikke wolk van ruften in de kamer'

Fabio Jakobsen en Dylan Groenewe­gen over Alpe d’Huez: ‘Een biertje onderweg zal niet gaan’

De kans op Nederlands succes op de Alpe d’Huez is niet bijzonder groot. Steven Kruijswijk misschien en anders Bauke Mollema, maar de Nederlandse winnaars van deze Tour rijden vandaag in de grupetto omhoog. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen over ‘hun’ Alpe d’Huez.

14 juli