Ploeg van Pogacar grootverdiener: 623.930 euro aan prijzengeld

Miguel Ángel López voelt zich thuis boven de 2000 meter: ‘Dit is mijn terrein’

16 september Miguel Ángel López had uitgekeken naar de zeventiende etappe van de Tour de France, een rit die eindigde op 2304 meter hoogte. ,,Dat is mijn terrein. Op 2000 meter hoogte voel ik me thuis”, zei de Colombiaanse renner van Astana. Het deed hem denken aan zijn geboortegrond, in het departement Boyacá. Nadat hij in 2017 al twee ritten had gewonnen in de Ronde van Spanje volgde nu een etappezege bij zijn debuut in de Tour.