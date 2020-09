Pinot met twintig minuten achterstand grootste verliezer in Pyreneeën

Hij was de grootste Franse hoop voor de winst van de Ronde van Frankrijk, maar Thibaut Pinot kan zijn ambities voor een goed klassement na een week al opbergen. De kopman van Groupama-FDJ verloor zo'n 20 minuten op de klassementsrenners in de eerste Pyreneeënrit.

De misère was een week geleden in Nice al begonnen met een valpartij. Pinot lag op de Promenade des Anglais bij de renners die op minder dan 3 kilometer voor de streep onderuit waren gegaan. Hij hield er een pijnlijke knie en schouder aan over, terwijl hij kort ervoor al uit het Critérium du Dauphiné was verdwenen met rugklachten.

,,Hij heeft nog veel last van die val", constateerde zijn ploegleider Marc Madiot. ,,Op het vlakke gaat het goed, maar in de bergen wordt het problematisch." Pinot was de eerste Pyreneeënrit begonnen als nummer 9 in het klassement, op slechts 13 seconden van leider Adam Yates.

In tranen

Gelost op de Port des Balès, een berg van de buitencategorie, bereikte hij omringd door ploeggenoten de finish in Loudenvielle. Opnieuw dreigt een voortijdige aftocht nadat hij vorig jaar drie dagen voor het einde van de Tour had moeten opgeven.

De 30-jarige Fransman stond toen vijfde, kort achter Steven Kruijswijk. Pinot verliet destijds in tranen met een spierblessure de Tour waarin hij eerder in de Pyreneeën nog de beste klimmer was geweest. ,,We moeten zien of hij nog kan herstellen", zei Madiot. ,,,En zich richten op nieuwe doelen, een ritzege, misschien de bergtrui."

