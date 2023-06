Peter Sagan wordt dronken van scooter geplukt: ‘Veel spijt van mijn stomme actie’

Sagan werd in de ochtend van vrijdag 12 mei staande gehouden door de politie toen hij aan het parkeren was met zijn scooter. Volgens de twee agenten gedroeg hij zich vreemd en was al snel duidelijk dat hij nog in beschonken toestand was. Toen ze hem aan een alcoholcontrole onderwierpen, bleek dat hij maar liefst 3,36 promille in zijn bloed had.

Volgens zijn advocaat blies Sagan nog positief nadat hij de nacht had gespendeerd in discotheken en cafés, alvorens om 3 uur ‘s nachts zijn bed op te zoeken. Rond 7 uur zou hij dan een afspraak gehad hebben met een vriend, maar daarvoor was hij nog te dronken.

De rechter oordeelde dat Sagan ‘roekeloos, zelfs ronduit gevaarlijk rijgedrag’ vertoonde. Ook kreeg de Slowaak het verwijt dat hij zich niet bewust was geweest van zijn voorbeeldfunctie.

Sagan was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, maar bood woensdag via Instagram wel zijn excuses aan. ,,Ik wil jullie laten weten dat ik veel spijt heb van mijn stomme actie tijdens een zwak moment. Ik heb geleerd van deze fout en zal er in de toekomst een beter persoon van worden.”

Het incident vond vier dagen voor Sagan deelnam aan de Vierdaagse van Duinkerke plaats. Daar deed de Slowaak het, met het oog op zijn acties in de dagen ervoor, niet eens onaardig met een achtste plaats in de eindstand.

Geldboete van 5.100 euro

Met de positieve alcoholtest is de drievoudige wereldkampioen niet aan zijn proefstuk toe. In november 2021 werd hij veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 5.100 euro nadat hij in april dat jaar in dronken toestand verzeild geraakte in een handgemeen met enkele politieagenten. ,,Het was een lelijke ervaring die me sterk aan het denken heeft gezet en waaruit ik een waardevolle les heb getrokken”, zei Sagan toen. ,,Het spijt me echt, zo’n incidenten zullen in het vervolg niet meer gebeuren.”

Zaterdag staat Sagan voor TotalEnergies voor het laatst aan de start van de Ronde van Frankrijk. Hij is recordhouder met zeven groene truien.

In een video op zijn Instagram biedt Sagan zijn excuses aan: