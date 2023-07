Peloton laat zich verrassen: ploeggenoot van Annemiek van Vleuten rondt vroege aanval af met machtige sprint

De zesde etappe van de Tour de France Femmes bood een kans voor de sprinters, maar het peloton kwam in de slotfase te laat en ging ook nog onderuit in de laatste bocht in de laatste kilometer. Emma Norsgaard ging de sprint na een vroege aanval al op 700 meter van de finish aan en verraste daarmee vriend en vijand. Het bleek voldoende voor de tweede ritzege van Movistar. Charlotte Kool wordt tweede.

Een paar kleine speldenprikjes werden uitgedeeld aan het begin van de etappe, maar op de Côte de la Cadène gingen Agnieszka Saklniak-Sojka en Sandra Alonso ervandoor. De Spaanse renster moest lossen en voegde zich uiteindelijk later met Emma Norsgaard bij de Poolse renster. Met zijn drieën koersten de vrouwen alsof hun leven er vanaf hing. Zij roken hun kans, al wisten zij ook dat dit een etappe voor de sprinters ging zijn.

Ondertussen toonde de UCI zich opnieuw onverbiddelijk. Lotta Hanttala en ploegleider Servais Knaven konden de Tour verlaten. De Finse renster van AG Insurance-Soudal-Quick Step hing te lang aan de klink van de auto. Knaven zat achter het stuur. Op de dag dat Danny Stam van SD Worx eruit werd gezet, konden ook zij vertrekken.

In het peloton ging de jacht op het trio door. Jumbo-Visma bepaalde het tempo, want de ploeg wilde Marianne Vos in stelling brengen. Alleen zover kwam het nooit. De Spaanse Alonso moest op 3,5 kilometer afhaken. Norsgaard en Skalniak-Sojka bleven over. Het peloton kroop dichterbij, maar niet dicht genoeg. In de chicane in de laatste kilometer ontstond nog een valpartij, waar het vooruitgesprongen duo geen weet van had.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sprinten op 700 meter van de finish

Met nog 700 meter te gaan verraste Norsgaard vriend en vijand door de sprint aan te gaan. De Deense renster van Movistar hield vol en pakte de tweede ritzege voor de ploeg van Annemiek van Vleuten. Alles en iedereen kwam te laat. Charlotte Kool eindigde als tweede, geletruidraagster Lotte Kopecky derde en Marianne Vos vierde. Een ogenschijnlijk op het eerste oog saaie etappe kende door de actie van Norsgaard een verrassend slot.

,,Een sprint winnen, maar dan zo vlak achter de vlucht is echt een nachtmerrie”, zei de 24-jarige Kool die erop had gerekend dat de drie ontsnapte wielrenners voor de streep teruggepakt zouden worden. ,,Ik denk dat de jacht op de kopgroep best goed was. Best veel teams hielpen in de achtervolging, maar de rensters in de kopgroep waren gewoon heel goed.”

Vos: ,,Mijn ploeggenoten deden alles wat binnen hun macht lag. Vanaf de laatste klim ben ik continu in een goede positie gehouden. Helaas voor ons redde één renster het tot op de streep. Jammer genoeg kon ik het goede werk ook niet belonen met een podiumplaats. We wilden graag voor de zege sprinten. Helaas is dat net niet gelukt.”

Zware bergetappe

Morgen gaat het peloton de Pyreneeën in voor de zwaarste etappe deze Tour. De rensters moeten de Col d’Aspin en de Tourmalet beklimmen. Dan valt de beslissing. Slaat Annemiek van Vleuten toe en grijpt ze het geel, dat nu om de schouders van Kopecky hangt? Zondag sluit de Tour de France Femmes af met een individuele tijdrit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Hiermee sluiten we het liveblog af. Dank voor het volgen en tot de volgende keer. Norsgaard wint Emma Norsgaard wint de zesde etappe van de Tour de France Femmes. Na een lange aanval gaat zij al op 700 meter van de streep de sprint aan. Ze verrast vriend en vijand en wint de etappe. Het peloton kwam te laat. Dankzij de Deense wint de ploeg van Annemiek van Vleuten, Movistar, de tweede etappe in deze Tour. Laatste kilometer Komt het peloton op tijd? Een valpartij in de laatste kilometer. De twee vluchters hebben nog 8 seconden voorsprong. Norsgaard sprint al op 700 meter van de finish. Nog 2,5 kilometer Het peloton krijgt het gat maar niet gedicht. Gaan de vluchters het redden? Nog 3,5 kilometer Alonso kan het tempo voorin niet meer bijbenen en valt uit de kopgroep. Norsgaard Bjerg en Skalniak-Sojka zijn samen nog over. De voorsprong van zeventien seconden houdt stand. Nog 6 kilometer Het peloton heeft de drie ontsnappers in het vizier. De voorsprong slinkt. Nog zeventien tellen rijdt het trio vooruit. Jumbo-Visma dicteert het tempo in het peloton. Laatste 10 kilometer De voorsprong voor het ontsnapte trio is er nog altijd, maar Jumbo-Visma zet de achtervolging in. Vos moet in stelling worden gebracht om het vervolgens af te maken. Het gat is nog iets meer dan een halve minuut. Nog 21 kilometer te gaan Opnieuw een valpartij. Adegeest gaat deze keer onderuit. Ze heeft zichtbaar last van haar rug. Even puffen en steunen en op adem komen. De kopgroep van drie is nog altijd op de vlucht. Het peloton voert weer het tempo op. De voorsprong is nog één minuut. Jumbo-Visma bepaalt het tempo en wil Vos in stelling gaan brengen. Ploegleider Servais Knaven en renster uit Tour gezet De UCI is onverbiddelijk. Ook Knaven en Henttala zijn uit de koers gezet. De renster hing te lang aan de klink van de ploegleiderswagen. Dat heeft dus ook voor het duo van AG Insurance-Soudal-Quick Step grote gevolgen: diskwalificatie. Lees hier meer. Jury in Tour de France Femmes weer onverbiddelijk: Lotta Henttala hangt aan de klink en wordt, samen met ploegleider Servais Knaven, uit de koers gezethttps://t.co/RZdP8V1Tq4 #TDFF2023 pic.twitter.com/BM662tl7Ge — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 28, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 34 kilometer te gaan De kopgroep van drie ligt nog steeds voor op het peloton. De voorsprong op het peloton is inmiddels anderhalve minuut. Brown zet de achtervolging in op het trio en sprint weg. Kastelijn is inmiddels, licht gehavend, terug in het peloton. Valpartij in het peloton met Kastelijn Met nog 52 kilometer te gaan is er een valpartij. Kastelijn ligt erbij. Maar ze krabbelt snel weer op de fiets. Haar rechteronderarm zit onder het bloed. Ewers ging als eerste onderuit en blijft in de greppel liggen. De Australische is gehavend. Ze is wel bij bewustzijn. Voorsprong kopgroep slinkt langzamaan Het peloton vindt het welletjes en voert het tempo op. Het drietal Alonso, Norsgaard Bjerg en Skalniak-Sojka, heeft nog maar een voorsprong van 45 seconden. Er is nog 57 kilometer te rijden. Skalniak-Sojka op avontuur De Poolse Skalniak-Sojka gaat ervandoor. Ze geniet inmiddels een voorsprong van iets meer dan twee minuten op het peloton. De rensters vinden het voorlopig prima, op twee na die gaan in de achtervolging. Reactie na straf Vollering Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. We zijn begonnen De klok is het tijdstip 14.30 uur gepasseerd en dat betekent dat het peloton is begonnen aan de etappe van vandaag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen. Danny Stam van SD Worx uit Tour gezet Danny Stam, de ploegleider van Demi Vollering bij SD Worx, is uit de Tour gezet door de UCI. De reden: zijn gevaarlijke rijgedrag en felle uitspraken, nadat zijn kopvrouw een tijdstraf van 20 seconden kreeg. Dat betekent dat Stam niet meer in de koers is. Hij mag nog wel bij de bus en in het hotel komen. Hartelijk welkom! Welkom bij de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De kans is groot dat we vandaag een massasprint te zien krijgen. De vier kleine beklimmingen en 122 kilometer lijken door het relatief vlakke einde een kans voor de rappe vrouwen op te leveren.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Sprinten in de Tour de France Femmes. © photo: Cor Vos