Pello Bilbao wint tiende etappe Tour de France en bewijst overleden ploeggenoot grote eer

De tiende etappe in de Tour de France is gewonnen door Pello Bilbao. De Spanjaard van Bahrain-Victorious was in een sprint van een kopgroep de sterkste. Voor Bilbao is het een emotionele overwinning. Onlangs overleed zijn ploeggenoot Gino Mäder.

Een rit voor de aanvallers, zo werd er vooraf gezegd over de 167,5 kilometer lange etappe van themapark Vulcania naar Issoire. Na een welverdiende rustdag werden de renners direct met de neus op de feiten gedrukt, want al in de eerste meters ging het bergop. Het gevolg: een spectaculaire beginfase met heel veel aanvalspogingen. Geen moment viel het stil. Helemaal niet toen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de oversteek maakten naar een kopgroep. Bijna alle andere favorieten waren alert en sprongen mee, alleen Jai Hindley en de kopmannen van Ineos Grenadiers - Tom Pidcock en Carlos Rodriguez - hadden de slag gemist. Na een felle strijd werd de groep weer teruggepakt.

Stil viel het daarna niet. De ene na de andere renner probeerde weg te rijden, en bijna net zo vaak moest diegene de aanval direct bekopen. Wout van Aert bijvoorbeeld, die eerst nog de sprong naar een kopgroep probeerde te maken, maar een paar minuten later de rekening kreeg gepresenteerd en het peloton moest laten gaan. Ook voor David Gaudu, Romain Bardet en Mathieu van der Poel ging het te hard. Het ene peloton maakte jacht op het andere peloton. Met nog 110 kilometer te gaan keerden de verkouden Van der Poel, Van Aert, Gaudu en Bardet samen met vijftig andere renners weer terug in de grote groep.

Spectaculaire etappe

Ondertussen was er een mooie kopgroep weggereden met een paar interessante namen. Pello Bilbao bijvoorbeeld, op iets meer dan 7 minuten de best geplaatste renner in het klassement. Maar ook Deens kampioen Mattias Skjelmose was van de partij. Vanuit het peloton probeerden Julian Alaphilippe en Ben O’Connor de oversteek te maken. O’Connor lukte dat vrij snel, Alaphilippe had meer tijd nodig. Heel veel ruimte kreeg de veertien man tellende kopgroep niet. Jumbo-Visma, met Van Aert op kop, liet het verschil niet heel veel groter worden dan drie minuten.

Jumbo-Visma vond de situatie prima, maar Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck hoopten op meer. Mathieu van der Poel nestelde zich op kop en snoepte iets van de achterstand af. Vlak voor de afdaling richting de laatste hindernis van de dag nam hij plots op speelse wijze afstand van het peloton en kon alleen Van Aert direct volgen. Zonder dat ze het zo bedoeld hadden, reden ze ineens tien seconden voor het peloton. Even was er een moment van twijfel, maar daarna trokken ze allebei door. Op jacht naar de kopgroep. Bij het oprijden van de laatste hindernis Côte de la Chapelle-Marcousse liet Van der Poel al snel lopen en werd hij net als Van Aert iets later ingerekend door het peloton.

Neilands soleert bijna naar winst

Voorin had Israel-Premier Tech de smaak te pakken. Na de overwinning van Michael Woods op Puy de Dôme had de ploeg die viervoudig Tourwinnaar Chris Froome niet opstelde met Nick Schultz en Krists Neilands twee renners mee in de kopgroep. Schultz maakte op de klim tempo voor Neilands, die met een machtige versnelling erkende klimmers als Bilbao en Chaves simpelweg uit zijn wiel reed. Met een voorsprong van zo’n veertig seconden bereikte hij de top van de beklimming en begon de 28-jarige Let aan de laatste 28 kilometer.

In de afdaling speelde hij de helft van zijn voorsprong kwijt en kwamen plots ook Skjelmose, Warren Barguil, Michal Kwiatkowski en Alaphilippe weer dichter bij de achtervolgende groep. Met nog drie kilometer te gaan werd Neilands ingerekend. O'Connor probeerde op de verrassing nog weg te rijden, maar uiteindelijk bleek een versnelling van Zimmermann met Bilbao in zijn wiel de juiste move te zijn. Bilbao rekende in een sprint uiteindelijk af met de Duitser.

Voor Bilbao is het een emotionele overwinning. Vorige maand kwam zijn ploeggenoot Gino Mäder om het leven na een val in de Ronde van Zwitserland. In de Tour zet hij het werk van Mäder voort door geld in te zamelen voor Basoaksos, een herbebossingsproject. Voor elke renner die achter hem eindigt doneert Bilbao een euro. Vandaag kan hij flink wat geld overmaken.

Liveblog bekijk belangrijke updates Pello Bilbao wint de tiende etappe! In een sprint is hij sneller dan Zimmermann. Een prachtige overwinning. Laatste kilometer! We krijgen een sprint. Of niet? Zimmermann rijdt weg, Bilbao zit op het wiel. Ze zijn weg! Nog 2 kilometer O'Connor met de versnelling. Bilbao is mee, ook Pedrero is alert. Nog 3 kilometer Neilands is gegrepen! We hebben weer zes leiders. Nog 4 kilometer Nog maar 5 seconden. Ai, wat is het spannend in de straten van Issoire! Nog 5 kilometer Acht seconden. Acht... De achtervolgers zien Neilands rijden, maar de Let geeft niet op! Nog 6 kilometer Volgt het tweede succes op rij voor Israel-Premier Tech? Hij heeft nog maar 10 seconden... Nog 8 kilometer Na een stuk in dalende lijn begint Neilands nu aan de laatste vlakke kilometers. Hij heeft nog altijd 14 seconden marge. Nog 13 kilometer De verschillen:

- Neilands

- Bilbao, Zimmermann, Chaves, Pedrero en O'Connor: 15 seconden

- Alaphilippe, Skjelmose, Kwiatkowski en Barguil: 40 seconden Nog 14 kilometer Het peloton speelt overigens geen rol meer in de strijd om dagwinst: ze volgen op 3.25 minuten. Nog 15 kilometer Alaphilippe, Skjelmose, Barguil en Kwiatkowski rijden ook niet ver: 38 op Neilands en maar 22 achter de groep Bilbao. Nog 17 kilometer Zimmermann, O'Connor, Chaves, Bilbao en Pedrero rijden op 16 seconden van de leider. Bilbao doet teken: heeft hij lek? Gelukkig voor hem is er niets aan de hand. Nog 21 kilometer Neilands heeft nog 23 seconden op de groep Bilbao. De groep Alaphilippe volgt op 52 seconden. Nog 26 kilometer De groep met Bilbao, Chaves, O'Connor, Zimmermann en Pedrero volgt op 32 seconden van Neilands. 20 seconden daarachter rijden Kwiatkowski, Alaphilippe, Skjelmose en Barguil. Krists Neilands als eerste boven Het ziet er heel goed uit voor de 28-jarige renner van Israel-Premier Tech. De Let heeft zo'n 40 seconden voorsprong op het peloton en bereikt als eerste de top van de Côte de la Chapelle-Marcousse. © BELGA Nog 29 kilometer Van der Poel rijdt nu in het gezelschap van Philipsen. Ze laten het allebei lopen. In het peloton rijdt Ineos Grenadiers op kop, op 3.45 minuten achterstand van de eenzame leider Neilands. Nog 30 kilometer Krists Neilands heeft al een mooie voorsprong opgebouwd. De Let van Israel-Premier Tech heeft 27 seconden op de rest. Ondertussen wordt Van der Poel teruggehaald door het peloton. Van der Poel laat lopen Hij zet zich rechtop, doet zijn shirt dicht en laat Van Aert alleen achter. Nog 32 kilometer Schultz verzorgt het tempo in de kopgroep en plaveit de weg voor Neilands. De Let rijdt weg! Nog 34 kilometer Mattias Skjelmose heeft het moeilijk op de klim. Net als Kwiatkowski en Perez moet hij de rest laten gaan.

laad meer

Volledig scherm Krists Neilands. © AFP

