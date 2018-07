Pauwels verlaat Tour met elleboogbreuk

Frustratie overheerst bij Slagter na lange vlucht

21 juli Tom-Jelte Slagter was in de veertiende etappe van de Tour mee in de vroege ontsnapping. Op een kleine 60 kilometer voor de finish sloot hij met de Belg Jasper Stuyven aan bij de kort daarvoor ontsnapte Spanjaard Gorka Izagirre. Het drietal kwam echter niet tot een goede samenwerking waarop Stuyven alleen verder ging op jacht naar de ritzege. Ook de Belg haalde het niet.