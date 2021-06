Overzicht: deze klassementsmannen verloren in openingsetappe veel tijd

Na Fuglsang ontstaat er een gat van vijf seconden op Richard Carapaz, de gedeelde kopman van Ineos-Grenadiers. Tiesj Benoot volgt daar drie seconden achter. Voor de kopman van Team BikeExchange Lucas Hamilton is de schade al wat groter. Hamilton moest 38 seconden toegeven op Alaphilippe, terwijl zijn ploegmaat Simon Yates zelfs 3.17 minuten verloor. Yates mikt in deze Tour echter op ritzeges.

Miguel Ángel Lopez is een van de grootste slachtoffers. De Colombiaan die bij Movistar het kopmanschap deelt met Mas moest lange tijd in de achtervolging na de eerste massale valpartij en passeerde op 1.49 minuut de meet. Dat deed hij in dezelfde groep als Guillaume Martin en Steven Kruijswijk, die ook bijna twee minuten op hun broek kregen.



Wout Poels verloor meer dan twee minuten en finishte net voor Richie Porte, de nummer drie van vorig jaar. Daarmee deden ze het een stuk beter dan Alejandro Valverde, Daniel Martin en Tao Geoghegan Hart die op 5.33 minuten finishten. Brandon McNulty, de talentvolle knecht van Pogacar, kwam na 6.57 minuten over de finishlijn gebold. Een van de zwaarst getroffen ploegen is wel Israel Start-Up Nation. Bij de tweede massale valpartij was niet alleen Chris Froome betrokken (14.37 minuten achterstand), maar ook kopman Michael Woods (8.49 minuten).