Organisatie Tour de France vreest voor valpartijen en grijpt in: stootkussens in gevaarlijke afdaling

Column Thijs Zonneveld | Tadej Pogacar fietste de tijdrit alsof een literpak melk in zijn achterzak zat

Columnist Thijs Zonneveld stelt dat de zege van Jonas Vingegaard in de tijdrit meer was dan een knock-out in een man-tegen-man-gevecht. ,,Bij Jumbo-Visma zijn ze geslaagd in het onmogelijke: de code van Tadej Pogacar is gekraakt.”