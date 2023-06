Op zolder bij Joop Zoetemelk: ‘Ik had gewoon plezier in het fietsen en maakte er mijn werk van’

Ploegbaas Mathieu van der Poel over de gele missie: ‘De eerste twee ritten in Baskenland zijn heel mooi’

Het is aftellen naar de Tourstart zaterdag in Bilbao in Baskenland. Vlak voor vertrek naar Spanje praat ploegmanager Christoph Roodhooft over de Tour van Mathieu van der Poel. ,,Het openingsweekend is niet makkelijk, maar wel te doen voor een goede Mathieu van der Poel.’’