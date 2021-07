Ontketende Pogacar fietst concurrentie op een hoop en neemt gele trui over van Van der Poel

Tadej Pogacar heeft in de achtste etappe van de Tour de France de gele trui overgenomen van Mathieu van der Poel. De 22-jarige Sloveense titelverdediger fietste de concurrentie in de eerste bergrit op een hoop en mag nu al de trui aantrekken die hij vorig jaar pas pakte in de tijdrit op de voorlaatste dag. De etappezege ging naar vroege vluchter Dylan Teuns. De Belg bleef een ontketende Pogacar nipt voor.

Van der Poel kon het tempo van Pogacar en co op de voorlaatste beklimming niet meer volgen en koos daarna voor zijn eigen tempo om niet compleet over de limiet te gaan. Het hoofddoel voor Van der Poel in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio.

Pogacar was vlak na het lossen van Van der Poel in de aanval gegaan op de Col de Romme. Even probeerde Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) te volgen, maar bij een tweede versnelling van ‘Pogi’ moest ook Carapaz het antwoord schuldig blijven. In de slotfase ging Pogacar solo op weg naar de vroege vluchters.



De kopman van UAE Team Emirates raapte de ene na de andere renner op en vlak voor de top van de laatste beklimming, de Col de la Colombière, kreeg hij koploper Teuns in zicht. De Belg was vlak daarvoor weggereden bij Michael Woods. Zij bleken, samen met Jon Izagirre, de sterkste renners van de vroege vlucht.

In de afdaling naar de finish in Le Grand Bornand hield Teuns stand ten opzichte van Pogacar, Woods en Izagirre. Voor Teuns (Bahrain-Victorious) is het zijn tweede dagsucces in de Tour, nadat hij is 2019 al eens won op La Planche des Belles Filles. Achter Teuns eindigde Izagirre (Astana) op 44 tellen als tweede, vlak voor Woods en Pogacar. De Tourwinnaar van vorig jaar bleef dus buiten de bonificatieseconden, maar neemt wel de gele leiderstrui over van Van der Poel.

Op zo'n drieënhalve minuut van Pogacar eindigde een groep klassementsrenners met Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), Enric Mas (Movistar), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) en de moegestreden Carapaz. Mannen als Geraint Thomas (INEOS) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verloren door valpartijen in eerdere etappes nog veel meer tijd.

Pogacar met grote marge in het geel

In het algemeen klassement heeft Pogacar een enorme marge op de ‘concurrentie’. Wout van Aert (Jumbo-Visma) is de dichtste belager van de 22-jarige Sloveen, op 1'48. Daarna volgt Alexei Loetsenko (Astana) als nummer 3, op al 4'38. Urán staat vierde op 4'46, Vingegaard vijfde op exact vijf minuten en Carapaz zesde op 5'01. Kelderman is de nieuwe nummer 7, op 5'13 van de voorlopig oppermachtige Pogacar.



,,Vanmorgen was dit niet het plan”, zei Pogacar vlak na zijn machtsgreep. ,,Ik dacht: ‘we zien wel hoe het gaat’. Maar het was een superzware start, heel snel ook. In de finale ging het super. Ik besloot aan te vallen. Iedereen had het lastig, dat was te zien. Dat komt misschien ook door de zware etappe van gisteren.”



Morgen volgt een tweede bergrit met aankomst bergop in skioord Tignes. De dag erna is de eerste rustdag.

Poels in de bolletjestrui

Wout Poels (Bahrain-Victorious) maakte ook deel uit van de vroege vlucht waar de uiteindelijke ritwinnaar én ploeggenoot Teuns in zat. Poels kwam op de eerste drie beklimmingen als eerste boven en neemt zo de bolletjestrui van leider in het bergklassement over van Matej Mohoric, ook een ploeggenoot en de dagwinnaar van vrijdag. Poels start in de negende etappe dus in de bollen. Lees hier meer.

