Officieel: start Tour de France verschoven naar 29 augustus, Giro en Vuelta na de WK

Het parkoers blijft grotendeels hetzelfde. Er wordt gewoon gestart in Nice en de finish zal, zoals altijd, in Parijs zijn. ,,Alleen in de grote steden zullen er misschien wat aanpassingen komen”, zo laat koersdirecteur Christian Prudhomme weten.

Al lang werd gesproken over verplaatsing van de Tour. De Franse president Emmanuel Macron meldde op Tweede Paasdag dat vanwege het coronavirus grote publieksevenementen in zijn land pas op z’n vroegst half juli weer mogelijk zijn. Daarna moest de organisatie zich volop storten op verplaatsing, omdat Prudhomme een Tour achter 'gesloten deuren’ uitsloot.

De Tour komt met zijn nieuwe data wel in het vaarwater van de WK wielrennen die op 20 september beginnen met de tijdrit voor de mannen en duren tot 27 september. Na de WK vindt de Giro plaats, gevolgd door de Vuelta, zo meldt de UCI.

,,Een grote eerste stap is vandaag genomen”, legt UCI-directeur David Lappartient uit. ,,We hebben nog werk te doen om een volledig herziene UCI-kalender voor het kalenderjaar 2020 af te ronden. We hebben nu het kader neergezet waarmee de fundamentele rechten van renners en het personeel gewaarborgd worden, terwijl de nodige maatregelen worden genomen door teams om de crisis te overleven. Samen slagen we erin deze crisis te doorstaan en de wielersport na Covid-19 weer op te bouwen.”

De UCI maakt ook bekend dat alle vijf Monumenten dit seizoen nog gehouden worden. Het gaat om Milaan - San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Die data staan nog niet vast.

