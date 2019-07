Nog nooit won een Nederlander op de Tourmalet

Tarbes is vooral bekend als startplaats van Touretappes. Slechts twee keer finishte een etappe in de Zuid-Franse stad. De eerste keer was in een beruchte rit in 1951 met startplaats Dax. Wim van Est had als eerste Nederlander ooit de gele trui veroverd. De dag na het behalen van die mijlpaal miste de Nederlander in de afdaling van de Col d’Aubisque een bocht en stortte in een ravijn. Hij moest opgeven, Tarbes bleef voor hem onbereikbaar.