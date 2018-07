Nibali moet zich laten opereren na val in de Tour

Poll: wie heeft zondag het geel om de schouders?

25 juli Met de laatste finish bergop in de Tour van 2018 lijkt het kaf van het koren gescheiden. Geletruidrager Geraint Thomas leidt soeverein, voor Tom Dumoulin, Chris Froome en Primoz Roglic. Is de Tour beslist of krijgen we toch nog een onverwachte ontknoping in de laatste bergetappe van vrijdag of de tijdrit van zaterdag. Hoog tijd voor de dagelijkse vraag : wie heeft zondag het geel om de schouders? Stem!