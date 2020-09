Netjes dat Carapaz en Kwiatkowski er geen tenenkrommend amateurtoneel van maakten

Hunkering naar geel steeds ondraaglij­ker voor Fransen: ‘Pinot voelt de druk van de natie’

16 september Met Thibaut Pinot in de lappenmand en Romain Bardet al thuis is het Franse wielrennen deze Tour in mineur. Ook dit jaar speelt het thuisland geen rol in het klassement. ,,Op sommige dagen ben ik de slechtste renner van het peloton.’’