Net geen tweede Nederlandse ritzege in Tour de France: Pascal Eenkhoorn nipt geklopt door Kasper Asgreen

De 185 kilometer lange achttiende etappe is een prooi geworden voor Kasper Asgreen. De Deen maakte deel uit van een kopgroep van vier en versloeg in een sprint Pascal Eenkhoorn, die net niet voor de tweede Nederlandse etappezege zorgde. Het peloton met Jasper Philipsen strandde op luttele seconden.

Voor de sprinters voelde het als een eeuwigheid geleden dat ze in deze Ronde van Frankrijk in actie mochten komen. Dagenlang stonden de etappes niet in het teken van rijden om de winst, maar was het puur overleven. Dat lukte bijna iedereen wel, alleen Caleb Ewan, Phil Bauhaus en Fabio Jakobsen waren er niet meer bij. Mark Cavendish moest al op een eerder moment opgeven.



De achttiende rit met start in Moûtiers verliep lange tijd volgens sprinttraditie: een kopgroep van drie man reed weg en het peloton gaf ze niet heel veel ruimte. Jonas Abrahamsen (Uno-X), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) en Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) kozen voor het avontuur en reden maximaal een voorsprong van twee minuten bijeen. In de laatste zestig kilometer kregen ze gezelschap van Pascal Eenkhoorn, die het eerst nog aan de stok kreeg met Jasper Philipsen en daarna alsnog in zijn eentje de oversteek maakte.

Peloton misrekent zich

Het peloton had de grootste moeite om de vier leiders in te rekenen, maar het leek ze in de slotfase toch te lukken. Met een voorsprong van vijf luttele seconden begonnen de vier leiders aan de slotkilometer. Campenaerts offerde zich op voor Eenkhoorn en trok de sprint aan, maar toen viel de groep toch stil en keken ze even naar elkaar. Het peloton kwam echter niet meer in de buurt. Asgreen ging zijn sprint aan en won in Bourg-en-Bresse nipt voor Eenkhoorn, die net niet voor de tweede Nederlandse etappezege zorgde. Abrahamsen werd derde, Philipsen won de sprint van het peloton.

Volledig scherm Asgreen en Eenkhoorn. © AFP

,,Als je in zo'n positie zit wil je gewoon winnen. Wat Campenaerts voor mij doet, zonder overleg: hij gaat gewoon vol tot de laatste 300 meter. Het was een lastige aankomst. Ik zat perfect in zijn wiel, maar kwam er niet overheen. Dan wint de sterkste", aldus Eenkhoorn bij de NOS. De renner van Lotto Dstny werd vorig jaar Nederlands kampioen en rijdt zijn eerste Tour de France.

In het algemeen klassement verandert er weinig. Jonas Vingegaard blijft stevig in het geel met 7.35 minuten voorsprong op Tadej Pogacar. Vrijdag wacht een heuveletappe, gevolgd door nog de enige bergrit op zaterdag. Zondag eindigt de Ronde van Frankrijk met een vlakke etappe over de Champs-Élysées.

Liveblog bekijk belangrijke updates Kasper Asgreen verslaat Pascal Eenkhoorn! Nog 500 meter! Campenaerts trekt de sprint aan! Laatste kilometer! Asgreen, Campenaerts, Eenkhoorn of Abrahamsen? Het peloton zit op 5 seconden. Cees Bol wordt op gang geholpen. Nog 2 kilometer Het gat is nog altijd 7 seconden. Het wordt een dubbeltje op zijn kant, áls de kopgroep blijft rijden. Nog 3 kilometer Eenkhoorn met nog maar een flinke kopbeurt. 8 seconden is het verschil. Nog 4 kilometer Ze hebben nog maar 10 seconden! Nog 5 kilometer Weinig sprintploegen nu op kop van het peloton. Als Politt stilvalt, zit Jumbo-Visma klaar. Mag Laporte misschien voor eigen kansen rijden? Nog 6 kilometer Het gat: 18 seconden. Nog 7 kilometer Áls de kopgroep blijft rijden tot de streep, hebben ze een goede kans om het te halen. Maar het peloton gaat zo ook nog versnellen en sprinten. Daarnaast is er genoeg samenwerking in de grote groep. Nog 9 kilometer Alpecin-Deceuninck sleurt op kop. Nu zien we ook Mattias Skjelmose een kopbeurt doen. Het gat is 20 seconden. Nog 11 kilometer In het peloton nog veel frisse mannen. Lidl-Trek en Jayco-AlUla zien we nu bijvoorbeeld niet. Wachten zij op een beter moment? Nog 12 kilometer Nog altijd dezelfde renners op kop van het peloton. We zien ook Alaphilippe van voren. Hij probeert af te stoppen. Ook opvallend: Vingegaard zit in het zevende wiel. Nog 15 kilometer Nu loopt het wel rap terug als de weg iets omhoog loopt: 27 seconden. Nog 18 kilometer Het verschil wordt niet heel veel minder: 37 seconden. Nog 25 kilometer 40 seconden is het verschil tussen de vier koplopers en het peloton. © BELGA Nog 30 kilometer Eenkhoorn, Campenaerts, Asgreen en Abrahamsen hebben 45 seconden voorsprong op het peloton, waar ze nog altijd goed ronddraaien. Nog 41 kilometer Op kop van het peloton werken de mannen van Welsford, Groenewegen en Philipsen. Het gat blijft schommelen rond de minuut. Abrahamsen verslaat Eenkhoorn in tussensprint Dat zien we niet vaak: een heuse sprint om de punten. Abrahamsen gaat van ver aan, Eenkhoorn reageert maar komt net tekort. De Noor houdt 1500 euro over aan zijn sprint.



Philipsen wordt door Van der Poel naar de vijfde plek geloodst. Coquard blijft keurig in zijn wiel en waagt het niet. Anders heeft Philipsen na Eenkhoorn een nieuw slachtoffer gevonden. Nog 57 kilometer Campenaerts en Eenkhoorn sluiten weer aan. Ze hebben 45 seconden op het peloton. Nog 62 kilometer Campenaerts laat zich terugzakken. Asgreen en Abrahamsen gaan samen alleen verder.

Volledig scherm Pascal Eenkhoorn. © AFP

