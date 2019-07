Mollema was kwaad op zichzelf en ploeg na ‘waardeloze’ waaieretappe

Een goede nachtrust na een 'waardeloze' tiende etappe in de Tour de France maakte Bauke Mollema in elk geval weer een stuk spraakzamer. Maandag lieten hij en de volledige ploeg van Trek-Segafredo zich in de luren leggen tijdens de slotfase van rit naar Albi.

Door een aanval van Team Ineos en Deceuninck-Quick-Step werd het hele peloton uit elkaar geslagen en veel klassementsrenners op stevig tijdverlies getrakteerd. Zo ook Richie Porte, de kopman van Trek die ruim anderhalve minuut moest toegeven op onder anderen Geraint Thomas, Egan Bernal en Steven Kruijswijk. De Australiër zakte terug naar de twintigste positie in de rangschikking.

Mollema incasseerde dezelfde klap, al was dat in zijn geval minder erg. Hij is aan deze Ronde van Frankrijk begonnen zonder het doel hoog te eindigen. ,,Neemt niet weg dat het erg jammer is wat er is gebeurd'', vertelde de noorderling op de rustdag in zijn hotel in Castres. ,,Het werd gewoon een waardeloze dag, waarop we ons als ploeg hebben laten verrassen en er onnodig veel tijd is verspeeld."

Mollema weigerde maandag na de etappe zelfs commentaar te geven. ,,Ik was kwaad op mezelf, kwaad op de ploeg. We zaten te ver van achteren met z'n allen en zagen het niet aankomen dat er op dat punt waaiers zouden ontstaan. Richie is hierin natuurlijk geen specialist, maar we zijn er als ploeg ook verantwoordelijk voor hem uit de problemen te houden. Het zegt voldoende dat ik de enige was die nog bij hem in de buurt zat toen het peloton scheurde. 1 minuut 40 verliezen is kostbare tijd."

De gevolgen kunnen groot zijn, vreest Mollema. ,,We reden eerder deze Tour ook al een heel slechte ploegentijdrit. Richie staat nu al 2,5 minuut achter op een handvol klassementsrenners: maak dat maar eens goed. Zelfs in ritten met een aankomst bergop zijn de verschillen tussen de toppers vaak klein. Als je dan weg komt en twintig seconden pakt, zet dat ook niet echt zoden aan de dijk. Of het voor mij betekent dat ik meer vrijheid krijg, moeten we zien. Daar is nog niet over gesproken. De etappe van woensdag is vlak, terwijl de eerste Pyreneeënrit niet direct een parcours is dat voor mij geschikt is. Mogelijk dat ik een kans krijg na de tijdrit in de overige Pyreneeënetappes."