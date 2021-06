Mollema kijkt uit naar lastige finale: ‘Het is wel een aankomst voor mij’

Video Pogacar afgebeeld op Burj Khalifa in Dubai

21 september Op het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, verscheen zondagavond een afbeelding van Tadej Pogacar. De Sloveense wielrenner bezorgde zijn ploeg UAE Team Emirates het grootste succes ooit door de Tour de France te winnen. Het van oorsprong Italiaanse team is sinds 2017 in Arabische handen.