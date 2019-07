Mollema blij met geel ‘ADHD’er’ Ciccone: ‘Een supermooie dag’

De Groninger is in de eerste plaats helper van kopman Richie Porte, maar de komende dagen draait het bij Trek-Segafredo toch vooral om Giulio Ciccone. De jonge Italiaan pakte de gele trui. ,,Het was een supermooie dag voor ons", was Mollema's conclusie.

Mollema sprak lovend over zijn jonge ploeggenoot, die al bergkoning werd in de afgelopen Giro waarin de Groninger als vijfde eindigde. Volgens Mollema is Ciccone haast niet te temmen.

,,We hebben na de Giro ook nog samen een trainingskamp gedaan. Ik ken hem inmiddels dus vrij goed. Giulio is een goede klimmer. Hij moet zich soms nog wat inhouden, hij vliegt erin. Hij is een beetje een ADHD'er, wil er het liefst al op de eerste klim vandoor."

Ciccone: Vooral bezig met ritzege

Dat pakte op weg naar La Planche des Belles Filles goed uit, want Ciccone maakte de hele dag deel uit van een kopgroep en was een van de drie renners die niet meer werden teruggezien door de favorieten voor de eindzege. Met zijn tweede plaats achter ritwinnaar Dylan Teuns boekte hij net genoeg tijdwinst om de gele trui over te nemen van de Fransman Julian Alaphilippe.

,,Het dringt nog niet echt tot me door. Ik wilde in de eerste plaats de etappe winnen en was vooral boos omdat ik tweede werd”, vertelde de 24-jarige Italiaan, die al twee keer een rit won in de Giro.

Mollema loofde zijn ploeggenoten. ,,We zaten met twee man mee in de ontsnapping. En in de groep favorieten zat Richie er goed bij. Ik kijk niet meteen naar het klassement voor mezelf. De prioriteit ligt bij het werken voor Richie en nu bij de gele trui. Die willen we vasthouden.”