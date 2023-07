Mathieu van der Poel voelt zich misplaatst op podium Tour de France: ‘Ik rijd niet om de strijdlustigste te zijn’

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2023 | Thibaut Pinot klimt, Jonas Vingegaard blijft in het geel

In de top van het algemeen klassement geen wijzigingen na de twaalfde etappe in de Tour de France, maar in de top 10 wel een wijziging. Thibaut Pinot maakte een sprongetje en staat nu tiende. Bekijk hieronder de rituitslagen, alle klassementen het routeschema en de deelnemerslijst.