Mathieu van der Poel loodst Jasper Philipsen naar etappewinst in eerste massasprint Tour de France

De eerste massasprint in de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. In de 193,5 kilometer lange etappe van het Spaanse Amorebieta-Etxano naar het Franse Bayonne bleef de Belg na een geweldige lead-out van Mathieu van der Poel Phil Bauhaus en Caleb Ewan nipt voor.

Voor vertrek in Amorebieta-Etxano ging het vooral over de zwaarte van het parkoers. Zou er een ploeg tempo maken op een van de vier beklimmingen om de pure sprinters overboord te gooien? Er werd met name gewezen naar de Côte d’Orioko, een klim van derde categorie. Maar gelukkig voor Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen reed het peloton in gematigd tempo de beklimmingen op en bleef een tempoversnelling uit.



Ondertussen deed Neilson Powless een goede zaak in het bergklassement door op alle hindernissen als eerste juichend boven te komen. Vluchtmaker Laurent Pichon mocht de tussensprint voor zijn rekening nemen. Achter Pichon en Powless sprokkelde ook Victor Lafay, de ritwinnaar van zondag, nog wat punten in zijn groene puntentrui. Daarachter won Mads Pedersen de generale sprintrepetitie van het peloton. Na de Côte d’Orioko gaf Powless een boks aan Pichon en liet hij de Fransman van Arkéa-Samsic alleen achter. De 36-jarige renner passeerde zodoende als eerste renner de Franse grens.

Chaotische massasprint

De tank raakte bij Pichon langzaam maar zeker leeg. Met nog 37 kilometer te gaan werd de eenzame aanvaller ingerekend en nam de nervositeit in het peloton toe. Aanvalspogingen waren er in de slotfase niet, daar lag de snelheid te hoog voor. Het draaide zoals verwacht op een massasprint uit. Een chaotische sprint met veel draaien en keren in de laatste kilometers. De weg liep ook nog iets omhoog.

Mathieu van der Poel speelde een belangrijke rol in de slotkilometer. Met een ultieme inspanning zette hij Philipsen perfect af. Wout van Aert zat in de binnenbocht, maar raakte in de flauwe bocht naar rechts iets ingesloten, liet het lopen en zag Philipsen naar ritwinst rijden. Phil Bauhaus drukte zijn wiel als tweede over de meet, Caleb Ewan werd voor Fabio Jakobsen derde. Groenewegen legde beslag op de achtste plek.

Jury bekijkt de beelden

Na de etappe was het nog niet zeker of Philipsen de rit daadwerkelijk had gewonnen. De wedstrijdjury bestudeerde de beelden omdat Philipsen iets van zijn lijn afweek. Veel kon hij daar echter niet aan doen, omdat de laatste honderd meter in een bocht was geplaatst en hij nog wel minimale ruimte liet aan Van Aert. Na bestudering van de beelden werd Philipsen toch 'gewoon’ als winnaar aangewezen.



,,Ik zou echt gek zijn geworden als ze die overwinning hadden afgepakt", zei de winnaar bij Sporza. ,,Ze hebben het lang spannend gemaakt. Ik wist dat het een tricky finale ging worden met die S-bocht. Mathieu deed een goede lead-out, ik ging op het juiste moment aan en koos voor de snelste weg naar de finish. Er komen nog genoeg kansen aan, morgen al. Hopelijk heb ik dan weer een goede dag.”

,,Ik denk dat je een lead-out niet veel perfecter kan doen dan vandaag", vult Van der Poel aan. ,,Jonas Rickaert zette mij zoals afgesproken op een kilometer af. Het is zoals ik een keer eerder heb gezegd heel leuk om voor Jasper de sprint aan te trekken, want als je hem perfect af zet is de kans heel groot dat hij wint. Ik wist van mezelf dat het in de eerste twee dagen moeilijk zou worden. Als je de top 20 bekijkt zie je met uitzondering van Van Aert ook alleen maar klimmers en om heel eerlijk te zijn had ik ook niet de beste benen. Maar deze is binnen. Morgen weer een kans, al is het maar de vraag of de sprintvoorbereiding dan ook zo perfect verloopt.”

Adam Yates bolde in het peloton over de meet. Hij blijft met zes seconden voorsprong op Tadej Pogacar en broer Simon Yates leider. Dinsdag wacht opnieuw een vlakke etappe.

Liveblog bekijk belangrijke updates Daar is de bevestiging: Philipsen wint! Gerechtigheid voor Jasper Philipsen: hij wordt 'gewoon' als winnaar aangewezen. Is Philipsen wel de winnaar? Hij reed wellicht geen rechte lijn. Dat zou opvallend zijn, want de finish lag in een bocht dus hij kon daar niet heel veel aan doen. Jasper Philipsen wint voor Bauhaus en Ewan! Philipsen gaat aan! Van der Poel gaat aan! Philipsen in zijn wiel. Groenewege zit er ook bij, Jakobsen zit te ver. Laatste kilometer! Asgreen op kop, hij heeft een paar meter. De ploeg van Philipsen rijdt het dicht. Jakobsen in het wiel van Philipsen. Nog 1,5 kilometer De weg loopt iets op. Van Aert zit nu in het wiel van Laporte. Ook Girmay wordt gebracht. Jakobsen rijdt naast Van Aert, daarachter Philipsen en Van der Poel. Nog 2 kilometer Het is echt een chaos. Alle ploegen zijn wel van voren te zien. Uno-X zit er ook goed bij voor Kristoff. Maar Jakobsen beschikt nog altijd over de beste trein. Nog 3 kilometer De snelheid ligt met bijna 70 kilometer per uur erg hoog. Het gaat in dalende lijn richting Bayonne. Nog 5 kilometer Op de brede wegen rijdt Kwiatkowski als eerste onder de boog van de laatste vijf kilometer. Jakobsen is goed van voren te zien. Groenewegen zit iets verder. Nog 6 kilometer Voorin zien we nog altijd de mannen van Jumbo-Visma. Opvallend: Wout van Aert rijdt voor Christophe Laporte. Of dat iets zegt weten we niet. Ook opvallend: Alpecin-Deceuninck komt met een sterke trein opzetten. Jasper Philipsen zit er goed bij. Nog 8 kilometer Het tempo gaat omhoog. De spanning neemt toe. We gaan straks sprinten. Geen gewone sprint, want de weg loopt in de laatste honderden meters nog iets omhoog. Een sprint op de macht. Nog 13 kilometer De prijs van de strijdlust is - zeer terecht - voor Pichon. Nog 15 kilometer Dylan van Baarle gebaart naar toeschouwers dat ze opzij moeten. Het is druk langs de weg richting Bayonne. Ondertussen zien we Jasper De Buyst achterin het peloton rijden. De gehavende Belg zal vandaag niet de sprint aantrekken voor Caleb Ewan. Nog 19 kilometer De rust is weer terug in het peloton, voor heel even tenminste. Met zeven renners rijden ze nu naast elkaar een klimmetje op. Vlak is het absoluut niet. © BELGA Nog 22 kilometer Jumbo-Visma is goed van voren te zien om Jonas Vingegaard veilig door de slotfase te loodsen. Alle ploegen formeren zich. Aanvallen zijn er niet, daar ligt het tempo te hoog voor. Nog 28 kilometer De weg loopt zo nog een paar procent omhoog. Voor de sprinters is het zaak om dit te overleven. Ook al is het tot nu toe een rustige etappe, kruipen de vier eerdere beklimmingen wel langzaam maar zeker in de benen. Nog 31 kilometer De ploegen van de klassementsmannen zien we voorin het peloton. Dat is niet voor niets: het gevaar ligt op de loer, want de straatjes zijn soms erg smal. Aangezien elke ploeg wel een klassementsrenner of sprinter heeft, belooft het een nerveuze finale te worden. 🏁 32 KM



Sprint Trains: Assemble 🦸‍♂️



Trains de sprinteurs. Assemblez-vous 🦸‍♂️#TDF2023 pic.twitter.com/N2GbbzJKFd — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 39 kilometer Pichon blijft alles geven, maar rijdt nog maar 15 seconden voor het peloton uit. © REUTERS Nog 45 kilometer Laurent Pichon heeft nog maar 45 seconden voorsprong op het peloton. De grote groep zal hem ongetwijfeld niet nu al in willen rekenen, dus blijft hij voorlopig op kop rijden. De favorieten Nog iets meer dan een uur te gaan, daarom is het een mooi moment om de lijst met favorieten door te nemen. De topfavoriet voor etappewinst is Jasper Philipsen. De Belg is razendsnel en beschikt met Mathieu van der Poel over een ideale sprintaantrekker. Concurrentie mag hij verwachten van Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Mads Pedersen en Wout van Aert, die iets recht heeft te zetten na zondag. Andere namen om in de gaten te houden: Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Sam Welsford, Biniam Girmay, Phil Bauhaus, Jordi Meeus, Mark Cavendish, Bryan Coquard en Corbin Strong. Alpecin-Deceuninck rijdt voor Philipsen. © AP

