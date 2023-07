Mathieu van der Poel kijkt na finish Tour de France al vooruit: 'Mijn grote doel van dit seizoen komt nog'

Van der Poel hoopte Philipsen in Parijs naar zijn vijfde dagsucces te loodsen, maar de Belg stuitte op landgenoot Jordi Meeus. ,,Het is jammer, je kan niet altijd winnen”, relativeerde Van der Poel vlak na de finish. ,,Ik voelde me best oké. Er zat weer power in de benen om de lead-out te doen.”

Van der Poel (28) moest bij zijn twee vorige deelnames, in 2021 en 2022, de Ronde van Frankrijk vroegtijdig verlaten. In de editie van dit jaar kreeg de Nederlander van Alpecin-Deceuninck te maken met een verkoudheid, maar toch haalde hij de finish op de iconische Champs-Elýsées. ,,De tweede week heb ik wel afgezien toen ik me niet honderd procent voelde”, aldus Van der Poel. Gelukkig voelde ik me de laatste dagen beter en kon ik mij weer tonen.”



In de eindsprint van de slotrit lukte het niet voor Van der Poel om de kers op de taart te zetten met een vijfde ritzege voor Philipsen ,,We hebben een fantastische ploeg. Met het type renners die we hebben kunnen we het denk ik niet beter doen. Persoonlijk ben ik niet tevreden”, zei hij.



Van der Poel hoopt zondag 6 augustus in Glasgow een gooi te doen naar de wereldtitel op de weg. Over zijn planning: ,,We gaan straks eerst gezellig iets eten en drinken met de ploeg. Dan doe ik volgende week twee criteriums en dan rustig richting het WK toewerken. De laatste paar dagen voelde ik me goed. Gisteren in de Vogezen heb ik ook niet echt afgezien en voelde ik me weer mezelf. Mijn grote doel komt nog dit seizoen.”