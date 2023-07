Mathieu van der Poel kan ook zonder ritzege in de Tour de France van zijn zomer een groot succes maken

Met video Jonas Vingegaard legt uit waarom hij geen kopwerk deed voor Wout van Aert

Jonas Vingegaard kijkt tevreden terug op zijn vorm in de eerste twee heuvelachtige etappes in de Tour de France in het Spaanse Baskenland. De Deense titelverdediger van Jumbo-Visma is echter teleurgesteld dat het niet is gelukt om met Wout van Aert de tweede etappe te winnen.