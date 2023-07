Marcel Kittel over de sprinters in de Tour de France: ‘Mathieu van der Poel houdt ook echt van zijn werk’

met video Jum­bo-Vis­ma en Wout van Aert laten zich in Tour de France verrassen door Victor Lafay

Een boze topfavoriet Wout van Aert heeft in San Sebastián net naast de winst gegrepen in de tweede etappe van de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma beschikte over de beste papieren om de rit te winnen, maar de Fransman Victor Lafay stak daar een stokje.