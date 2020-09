LIVE | Vlakke rit biedt nieuwe kans aan Bol en andere sprinters

Etappe 9: ‘Dumoulin zit nu in een soort niemands­land’

6 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag de tweede rit in de Pyreneeën en de verhoudingen in de top van het klassement zijn flink veranderd. Ook bij Jumbo-Visma is er een keuze gemaakt. Dumoulin haakt voorlopig af voor het klassement. En let u vandaag vooral op Alaphilippe, hij lijkt zijn zinnen gezet te hebben op de zege vandaag.