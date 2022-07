LIVE | Van Aert valt in aanloop naar kasseien, Van der Hoorn vooraan, Van der Poel zoekt ‘betere benen’

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Wout van Aert steviger in het geel na fraaie zege in Calais

Wout van Aert zorgde vandaag met een spectaculaire aanval voor de eerste zege van zijn ploeg Jumbo-Visma. De geletruidrager ging er op het laatste hellinkje, zo’n 10 kilometer voor de finish, vandoor en kwam alleen aan in Calais. Achter hem sprintte zijn landgenoot Jasper Philipsen naar de tweede plaats, al meende hij zelf de rit te hebben gewonnen. Het was de eerste etappe van deze Tour op Franse bodem, na drie etappes in Denemarken. Van Aert was daarin telkens als tweede geëindigd.

5 juli