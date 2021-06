LIVE | Tweetal avonturiers, Van der Poel nog een dag in geel tijdens rit met nieuwe kans voor sprinters

Tour Podcast | ‘Ik sliep wel in mijn eerste regenboog­trui’

28 juni Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Het Tour-peloton gaat met grote waarschijnlijkheid sprinten vandaag. Theo Bos reed zelf 35 sprintzeges bij elkaar op de weg en hij gaat vandaag naar de start om verschillende sprinters te spreken. Met Van der Poel in het geel gaat de Tour verder.