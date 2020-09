LIVE | Tourbaas Prudhomme minimaal week in quarantaine na positieve coronatest, Tour gaat verder

Dumoulin maakt plannen: ‘Misschien een keer mee in een ontsnap­ping’

7 september De laatste twee weken van de Tour de France staan voor Tom Dumoulin in het teken van het verdedigen van de gele leiderstrui van ploeggenoot Primoz Roglic. Daar is de Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma teleurgesteld over. ,,Ik had gehoopt mee te kunnen doen.”