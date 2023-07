LIVE Tour de France | Spektakel op Joux Plane: Pogacar wordt na aanval weer teruggepakt door Vingegaard

Krankzin­nig seconden­spel tussen Vingegaard en Pogacar maakt deze Tour intens

Met een minimaal verschil van negen seconden gaan geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn rivaal Tadej Pogacar een loodzwaar Alpenweekend in. In een Tour de France waar voorlopig elke seconde telt, is Jumbo-Visma tevreden met waar het nu staat. Vooral omdat de etappe van vrijdag, een typische Pogacar-aankomst, werd gevreesd.