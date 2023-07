LIVE Tour de France | Rémi Cavagna voorlopig de snelste, maar Stefan Küng is sneller onderweg

Mathieu Heijboer over de kansen

,,Voor Pogacar is het een voordeel dat het gisteren een rustdag was. Vorig jaar was Vingegaard sterker, maar dat was aan het einde van de derde week", zegt Mathieu Heijboer over de kansen van Pogacar en Vingegaard bij de NOS. ,,Je moet heel goed weten wat er komt en hoe steil het is. Je moet niet stilvallen, want alle seconden die je wint op het steile stuk verlies je erna. Pas in de laatste drie kilometer is volle bak naar de finish.



Over Van Aert zegt de man die de afgelopen jaren voor de tijdritsuccessen bij Jumbo-Visma heeft gezorgd: ,,Hij zal in de buurt komen ja, maar dit is wel meer voor de echte klimmers. De broertjes Yates, Pidcock, dat zijn meer de namen aan wie ik denk. Maar hij mag vandaag wel. Wout kan hier voor een topklassering gaan. Het is voor ons belangrijk om een richttijd te hebben. En hij is Belgisch kampioen, dan ga je niet rustig rijden."