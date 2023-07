LIVE Tour de France | Kansen voor Mathieu van der Poel in heuvelrit naar Limoges, drie renners op avontuur

Belangrijk om mee te zitten

Het kan vandaag meerdere kanten op. Het meest voor de hand liggende scenario is dat een kopgroep wegrijdt en dat daar uiteindelijk ook de winnaar in zit. Mathieu van der Poel zal er alles aan doen om mee te springen, want hij heeft met Philipsen nog iemand achter de hand die het in een eventuele sprint af kan maken. Voor bijna alle andere kanshebbers voor vandaag is het onmogelijk om de Belg in een sprint te kloppen, dus zal iedereen mee willen zitten in de vlucht van de dag.