LIVE Tour de France | Jumbo-Visma voert het tempo op in peloton, Giulio Ciccone sprokkelt bergpunten

Jasper Philipsen steekt op het laatste moment een stokje voor recordzege Mark Cavendish in Tour de France

Het scheelde heel weinig of Mark Cavendish had in 'zijn’ Bordeaux zijn 35ste recordzege geboekt. De 38-jarige Brit ging in de zevende etappe van de Tour de France van ver de massasprint aan, maar werd in de laatste meters nog ingehaald door Jasper Philipsen, die voor de derde keer mocht juichen.